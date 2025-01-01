Померла відома французька актриса Бріджит Бардо

Померла відома французька акторка Бріджит Бардо. Їй був 91 рік.Про це пишуть BFМ TV та Le Monde.Бардо вважали однією з найяскравіших зірок французького кінематографа та іконою жіночої емансипації й сексуальної свободи у кіно в період від 1950-х до 1970-х років. Водночас сама акторка неодноразово заперечувала такий образ:"Мені байдуже до жіночої емансипації. Мені це абсолютно байдуже. Що стосується сексуальної свободи, то жінки не чекали на мене, щоб звільнитися. Яке непорозуміння! Я ніколи не була скандальною. Я просто була тією, ким хотіла бути", — говорила Бардо.Бріжіт Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. Вона навчалася у приватній школі, займалася в танцювальній консерваторії, згодом працювала моделлю, а у 1952 році, у 18-річному віці, дебютувала в кіно.Її життя кардинально змінилося у 1956 році після головної ролі у фільмі "І Бог створив жінку", що принесла акторці раптову світову популярність і закріпила за нею статус секс-символу 1950-х років.Після цього Бардо зіграла низку успішних ролей, зокрема у стрічках "Парижанка" (1957), "Ювеліри місячного сяйва" (1958), "У випадку нещастя" (1958), "Жінка та лялька" (1959), "Бабетта йде на війну" (1959) тощо.У 1973 році, знявшись у понад 40 фільмах, Бардо оголосила про завершення кінокар'єри, пояснивши своє рішення браком цікавих сценаріїв та режисерів."Я відчувала, що більше немає чудових історій, красивих сценаріїв, хороших діалогів, більше немає режисерів. Ось як я прийняла рішення зупинитися", — розповіла Бардо в інтерв’ю BFMTV у травні 2025 року.Після цього вона повністю присвятила себе захисту прав тварин. У 1986 році акторка заснувала Fondation Brigitte Bardot, яка займається боротьбою з жорстоким поводженням із тваринами та їх незаконною торгівлею.