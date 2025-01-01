Із древньої святині – в генделик: УПЦ МП оселилася в нічному клубі у Володимирі





Про це



Ще місяць тому у місті ширилися чутки про нову «обитель» московської єпархії у колишньому клубі «Метелик», але тоді домовитися про ціну оренди не вдалося. Як писав БУГ, ключовим моментом стали гроші: власник приміщення, політик та бізнесмен Руслан Мороз, ймовірно, назвав суму, яка навіть для московської єпархії виявилася «не по кишені». Після цього активність біля «Метелика» припинилася, а прихожани розчинилися.



А вже 28 грудня на своїй фейсбук-сторінці Володимир-Волинська єпархія повідомила:



«Місто Володимир. Божественна літургія у тимчасовому приміщенні. 28 грудня 2025 року, у неділю святих праотців, Високопреосвященніший Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, звершив Божественну літургію у пристосованому приміщенні замість відібраного кафедрального собору, який пустує понад три місяці. Перед початком богослужіння було звершено водосвятний молебінь, після якого владика окропив приміщення святою водою...», - йдеться у дописі.



До слова, будівля досі належить Руслану Морозу – відомому у Володимирі політику та бізнесмену, який у різні роки був депутатом міської ради від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», а пізніше кандидатом від нині забороненої проросійської «ОПЗЖ».



Таким чином, колишній нічний клуб став новим «пристанищем» московської єпархії у Володимирі. Іронія долі вражає: колись тут гриміла музика, танцювала молодь і лилося пиво, а сьогодні приміщення наповнюють водосвятні молебні та богослужіння.



Нагадаємо, 16 жовтня державні виконавці завершили опис майна Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі та передали його об’єкти державній власності.



Довідково: Вранці 10 жовтня в Успенському соборі розпочалися виконавчі дії. Поліція заблокувала доступ вірян перед входом, представники виконавчої служби проводили опис майна.



Що відомо про Успенський собор у Володимирі та припинення договору з УПЦ МП та виселення релігійної громадиСвято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. 11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



У березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.



Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.



8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Згідно з цим рішенням релігійна громада мала повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення.

