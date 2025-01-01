Час виконати обіцянки: Бундестаг закликав Мерца передати Україні ракети Taurus

Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа закликали уряд нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus.



Про це повідомляє Оміда Нуріпура.



Нуріпур під час свого виступу в німецькому парламенті закликав нарешті передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які Берлін вже кілька років не може надати Києву.



"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц тепер повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції, і розчистити шлях для постачання Taurus", - зазначив він.



Нуріпур додав, що чергова відмова Україні в ракетах буде коштувати людських життів. "Телефонна підтримка" президента України Володимира Зеленського вже недостатня, потрібно тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.



"Відмова від крилатих ракет Україні коштує життів. Різдво, на жаль, ще раз це продемонструвало... ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін - єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не зрушить з місця", - додав парламентар.



Нуріпур також підкреслив, що за всі ці роки можна було зрозуміти одну закономірність: чим слабша позиція Європи, тим безжальніше вчиняє теракти Путін. Він не зацікавлений у мирі, російський диктатор розуміє тільки мову сили.



"Путін не хоче миру. Він дає це зрозуміти щодня. Він хоче пригнічувати Україну і посилає смерть на Різдво", - резюмував німецький депутат.



Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії. Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема на початку липня глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Німеччині на тлі зустрічі українського лідерата президента СШАзакликали уряд нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Morgenpost, яке цитує заяву віцепрезидента Бундестагу, члена "Зелених"Нуріпур під час свого виступу в німецькому парламенті закликав нарешті передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які Берлін вже кілька років не може надати Києву."Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц тепер повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції, і розчистити шлях для постачання Taurus", - зазначив він.Нуріпур додав, що чергова відмова Україні в ракетах буде коштувати людських життів. "Телефонна підтримка" президента України Володимира Зеленського вже недостатня, потрібно тиснути на російського диктатора Володимира Путіна."Відмова від крилатих ракет Україні коштує життів. Різдво, на жаль, ще раз це продемонструвало... ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін - єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не зрушить з місця", - додав парламентар.Нуріпур також підкреслив, що за всі ці роки можна було зрозуміти одну закономірність: чим слабша позиція Європи, тим безжальніше вчиняє теракти Путін. Він не зацікавлений у мирі, російський диктатор розуміє тільки мову сили."Путін не хоче миру. Він дає це зрозуміти щодня. Він хоче пригнічувати Україну і посилає смерть на Різдво", - резюмував німецький депутат.Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії. Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема на початку липня глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію