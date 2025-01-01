Чи очікувати магнітні бурі 29 грудня: прогноз

У понеділок, 29 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, нездатним впливати на самопочуття людей.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулося 9 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.Прогнозують, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність — низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.