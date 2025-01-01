Чи очікувати магнітні бурі 29 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 29 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, нездатним впливати на самопочуття людей.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулося 9 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Прогнозують, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність — низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.
