Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 42,06 (+13 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,55 (+13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (+5 коп.)

