Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 грудня. Долар зріс на 13 коп, євро додав у ціні також 13 коп, польський злотий підвищився на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 42,06 (+13 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,55 (+13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (+5 коп.)

