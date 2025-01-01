29 грудня на Волині: гортаючи календар

Майя Москвич (на фото).



Також сьогодні день народження відзначає екс-директорка луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналістка Інна Семенюк-Шитова.



Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій, Варвара, Анна (Ганна), Єфросинія, Наталя, Євдокія.



ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!



Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.

