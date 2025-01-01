В Україні падають ціни на картоплю: які причини





Попри надії фермерів на те, що ця продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картоплю в Україні почали знижуватися. Гуртові компанії, у свою чергу, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягів закупівель даного бульбоплоду, оскільки попит з боку споживачів на цю продукцію помітно знизився.



Так, на сьогоднішній день якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6-12 грн/кг ($0,14-0,29/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.



Приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало як ослаблення попиту на картоплю, так і стабільні постачання цієї продукції з місцевих господарств. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають досить низькі якісні характеристики картоплі, що, в свою чергу, вплинуло на темпи збуту цієї продукції на внутрішньому ринку.



Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.

