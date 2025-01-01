На Волині через проросійський допис в «Однокласниках» покарали росіянку





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, – повідомляє видання



Ще у 2022-му Наталія В. поширила в забороненій соцмережі «Однокласники» дописи, що виправдовують розпочату росією війну.



В одному йшлося про те, що НАТО підштовхують Україну до війни з росією. В іншому містилася світлина із зображенням очільника РФ та російськомовний напис: «На розвал Росії піндоси виділили 70 млрд доларів. На виборах переміг наш Президент! Але цим тваринам необхідно влаштувати хаос... Він довів, що сила поважає тільки силу. Він зміг змусити захід знову зважати на Росію. Він зміг відродити дипломатію із холуйської, до найвищого рівня».



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).



Обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання вини. Відомо, що жінка є громадянкою росії, але близько 20 років проживає в Україні.



Суд призначив жінці три роки позбавлення волі, але їх замінив на 1,5 року іспитового строку. Ще понад 15 тисяч гривень вона заплатить за проведення судової експертизи.

