Попит на виготовлення пам’ятників у Луцьку за час війни зріс на 20%





Про це розповіла менеджерка однієї з майстерень Луцька із виготовлення пам'ятників Вікторія Костюк, пише



Які пам’ятники замовляють найчастіше



"Попит, звичайно, зріс з 2022-23 року, так як ми зараз живемо в час війни. Черги є, але в принципі виготовлення та встановлення пам'ятника йде від трьох до шести місяців", — каже менеджерка.



З її слів, найгарячіші періоди — перед Великоднем і Трійцею.



"Люди хочуть, щоб родичі прийшли, посиділи, віддали шану. Восени ми доробляємо ті, що були замовлені, дороблюємо заливки, встановлюємо. Зимою у нас повністю процес самого виготовлення пам'ятника", — говорить Вікторія Костюк.



Останніми роками змінюється і стиль та форми пам'ятників. Каже: якщо раніше популярними були масивні форми та декоративні елементи у вигляді хвильок, то нині обирають мінімалізм.



"Ми можемо все зробити, що людина просить і хоче, але також можемо коригувати, підказувати тенденцію якусь. Зараз більше йде до європейського стилю, де рівні лінії, більше білих кольорів, більше мармуру", — говорить Вікторія Костюк.



Серед матеріалів використовують українські граніти — лабрадорит, габро, базальт, покостівка, а також індійський граніт. Від крихти відмовилися через її низьку якість.



"Гравіювання портретів та надписів на стелах, дошках автоматизоване. Все зараз робить машина. Воно довговічне, не вигоряє, не в’їдає в себе ніяких плям. Його можна зробити взагалі кольоровим. Тобто, це все ми також розфарбовуємо", — розповідає менеджерка.



Фотокераміка, фотоскло та QR-коди



Якщо фото на пам'ятник поганої якості, ретушерами його можна гарно відновити, каже Вікторія Костюк. Останніх пару років має попит фотоскло та фотокераміка: на нього є гарантія 25 років, бо має стійкість до вологи, дощів, снігу, морозів і тепла.



"Надписи в більшості роблять: останній дар від рідних, остання пам'ять, любимо, пам'ятаємо, шануємо. Також роблять вірші, великі вірші. В більшості для військових. Наприклад, які військові любили або ті, які пов'язані з ними", — говорить менеджерка.



Почастішало на пам'ятниках й використання цифрових технологій. Зокрема, QR-кодів.



"QR-код карбують на камені, роблять посилання, яке веде на інтернет-сторінку, де є відео, аудіозаписи, спогадами про людину. Це досить поширена практика, бо ми живемо в цифровому світі", — каже керівник напрямків Дмитро Потапчук.



За словами Вікторії Костюк, часто лучани замовляють пам’ятники за життя.



"Приходить чоловік, замовляє своїй дружині, яка померла, пам'ятник. І собі також виготовляє. В більшості люди кажуть, хто потім буде ставити? Хтось хоче зробити за своїм смаком, щоб вже стояло, як вони за життя захотіли", — розповідає Вікторія Костюк.



Коли не варто ставити пам’ятники



Близько 60% замовлень для військових — це масштабні проєкти, які виглядають як невеликі меморіальні комплекси. Таким чином родичі хочуть віддати шану загиблому за те, що захищав Україну.



"Найбільш важко працювати з сім'ями, які приходять від загиблих військовослужбовців, це незагоєна рана. Там емоцій — величезний вирій і треба розуміти, що ти в цій професії і психолог, тобі треба вислухати, треба дати опору, можливо, плече", — каже Вікторія Костюк.



Вікторія Костюк не рекомендує ставити пам'ятники взимку, коли температура падає нижче +5°. Також, з її слів, в зимову пору не варто робити і заливку.



"Ми виготовляємо пам'ятник і також його встановлюємо, тобто робимо заливку, монтаж пам'ятника. Можемо просто виготовити пам'ятник і відправити кудись в інше місто, або навіть за кордон, таке також бувало", — каже менеджерка.



Як додала Вікторія Костюк, ціни на пам’ятники коливаються від 19–20 тисяч гривень до проєктів вартістю мільйон гривень.





