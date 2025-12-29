Зеленський розповів, про що вдалося домовитися на переговорах з Трампом

Володимир Зеленський стверджує, що Україна та США завершили узгодження низки документів, у рамках мирного пакету.



Про це йдеться у заяві Зеленського на спільній пресконференції з президентом Трампом після переговорів у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, цитує



Зеленський пояснив, що наразі узгоджені, зокрема, американські безпекові гарантії.



"20-пунктовий план (так званий "мирний план" – ред.) погоджений на 90%, безпекові гарантії США – на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України – майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій) погоджений на 100%", - йдеться в повідомленні.



Також, за словами українського президента, є документи, робота над якими триває



"План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій", – заявив він. Раніше стало відомо, що у США лідери будуть домовлятися про послідовність втілення пунктів мирної угоди.



Володимир Зеленський підкреслив, що вважає гарантії безпеки одним з ключових елементів домовленостей. "Ми погодилися щодо того, що безпекові гарантії будуть основою для досягнення тривалого миру", – заявив він.



Обидва президенти заявили, що переговори триватимуть і далі. "Ми домовилися що команди будуть зустрічатися у найближчі тижні, і президент Трамп погодився прийняти нас у січні, імовірно у Вашингтоні", – заявив, зокрема, Зеленський.



Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп відразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.



З цікавих деталей відомо, що президентів України і США у Мар-а-Лаго годували картоплею фрі та шоколадним Трампом.

