Через півтора року після зникнення підтвердили загибель на війні Героя з Волині

У бою на території Донецької області загинув волинянин Володимир Сірець, який із липня 2024 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє у фейсбуці Любешівський селищний голова Олег Кух.

На жаль, стало відомо про загибель нашого Героя, який тривалий час вважався безвісти зниклим. Солдат Сірець Володимир Володимирович (1981 року народження), житель села Бучин, загинув 31 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника. Розділяю біль непоправної втрати та горе. Світла пам’ять мужньому воїну-земляку. Низький уклін Герою», - зазначив Олег Кух.

