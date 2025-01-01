Депутата з Волині оштрафували за п’яну їзду

Шацький районний суд визнав депутата Ковельської районної ради Василя Голядинця винним у керуванні автомобілем напідпитку і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Депутат подав апеляцію, яку розглянуть 12 січня.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у постанові суду, опівночі 1 вересня 2025 року Chrysler Василя Голядинця зупинили на ґрунтовій дорозі у Шацькій громаді. Патрульні помітили у водія ознаки сп’яніння, зокрема різкий запах алкоголю та порушення мовлення.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі депутат відмовився. Суддя переглянув відеозапис події, на якому видно, як працівник поліції питає у водія, чому він не пристебнутий ременем безпеки, просить надати посвідчення водія, на що останній відповідає, що взагалі не має документів.

«Працівник поліції щонайменше три рази пропонував водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, однак той відмовився і сказав «пишіть», – йдеться у постанові.

Хто такий Василь Голядинець

Василя Голядинця тричі обирали головою Грабівської сільської ради, а у 2017 році призначили керівником Шацької РДА. До Ковельської районної ради Голядинець обрався від партії «За майбутнє».

За інформацією місцевих ЗМІ, депутат є одним із підозрюваних у справі про незаконну приватизацію земель водного фонду в Луцькому районі і наразі перебуває під домашнім арештом. Учасники схеми незаконно оформили у приватну власність п’ять земельних ділянок водного фонду площею по 2 га кожна.

До протиправних дій причетні колишній депутат обласної ради, депутат районної ради та експосадовець Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. За оцінками правоохоронців, завдані державі збитки перевищують 8,3 млн грн.

