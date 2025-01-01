У бою на Харківщині поліг волинянин Віктор Калуш

У бою на Харківщині поліг волинянин Віктор Калуш
Село Ситниця та Колківська громада на Волині – знову у жалобі. На Харківщині під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі обірвалося життя земляка — Віктора Калуша.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська ОТГ.

Віктору Миколайовичу Калушу (13.06.1984 р.н.) був лише 41 рік. Віктор пішов захищати країну, залишивши вдома мирне життя, аби краяни могли мати майбутнє.

22 грудня 2025 року, Віктор загинув у бою за Батьківщину, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника.

Віктор не залишився осторонь у вирішальний для країни час. Віддав життя за незалежність та свободу кожного українця.

«Слова не втамують горя рідних, але наша спільна пам'ять — це найменше, що ми можемо дати натомість. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Віктора. Низький уклін Герою. Вічна слава!» - зазначили у громаді.

Про дату та час поховання Героя повідомлять додатково.

