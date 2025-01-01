У бою на Харківщині поліг волинянин Віктор Калуш

Село Ситниця та Колківська громада на Волині – знову у жалобі. На Харківщині під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі обірвалося життя земляка —Про це у фейсбуці повідомила Колківська ОТГ.Віктору Миколайовичу Калушу (13.06.1984 р.н.) був лише 41 рік. Віктор пішов захищати країну, залишивши вдома мирне життя, аби краяни могли мати майбутнє.22 грудня 2025 року, Віктор загинув у бою за Батьківщину, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника.Віктор не залишився осторонь у вирішальний для країни час. Віддав життя за незалежність та свободу кожного українця.«Слова не втамують горя рідних, але наша спільна пам'ять — це найменше, що ми можемо дати натомість. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Віктора. Низький уклін Герою. Вічна слава!» - зазначили у громаді.Про дату та час поховання Героя повідомлять додатково.