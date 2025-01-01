На Волині дитину на гурток можна записати онлайн

У застосунку «Мрія» з’явився новий розділ — «Позашкілля». Там можна знайти секцію поблизу, записати дитину на гурток чи подивитися розклад онлайн-занять.

У державну освітню екосистему додали понад 6 тис. гуртків, зазначають у Мінцифри. Позашкільні секції зібрали спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури України, повідомляє misto.media.

Кожен гурток має власну картку з описом, контактами та важливими деталями. Користувачі можуть обрати безплатні або платні заняття поруч з певною адресою або в онлайн-форматі для дистанційного навчання.

На Волині до державної освітньої екосистеми «Мрія» приєднані 90 закладів загальної середньої освіти, повідомили в управлінні освіти Волинської ОВА.

Заклади пропонують позашкільні заняття за напрямами:

• науково-технічний;
• еколого-натуралістичний;
• туристсько-краєзнавчий;
• фізкультурно-спортивний;
• художньо-естетичний;
• дослідницько-експериментальний.

Для шкіл новий функціонал став інструментом для представлення власних секцій та груп продовженого дня. Вже понад 350 навчальних закладів створили свої гуртки у «Мрії».

Незабаром у застосунку запрацює можливість онлайн-запису на гуртки та відстеження занять у розкладі дня. Також планують впровадити рекомендаційну систему на основі штучного інтелекту, що пропонуватиме гуртки відповідно до інтересів дитини.

Ініціативу реалізують Мінцифри та МОН спільно із програмою EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.


