Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки на 30-50 років

Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки на 30-50 років
Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років. Той обіцяв подумати.

Про це глава України повідомив під час спілкування із журналістами, пише LB.ua.

"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах - це на 15 років з можливостю продовження гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що нагадав Трампу про те, що в Україні триває війна вже майже 15 років, тому потрібні довші гарантії безпеки.

"Тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – розповів президент.

Вчора у Флориді завершилася зустріч української та американської делегацій, які очолювали президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Переговори між сторонами щодо урегулювання російсько-української війни тривали понад дві з половиною години.

За словами президента США, під час переговорів вдалося "наблизитися, можливо, навіть дуже" до урегулювання війни в Україні. У понеділок, 29 грудня відбудеться ще одна розмова із главою української держави. А у січні у Вашингтоні запланована зустріч із Зеленським та представниками ЄС і Великої Британії.

Зеленський стверджує, що під час розмови було обговорено усі 20 пунктів мирного плану і досягнуто "90-95% погодження", при цьому щодо гарантій безпеки є "100% згода".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині
Сьогодні, 11:34
Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення
Сьогодні, 11:26
Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки на 30-50 років
Сьогодні, 11:08
В аварії в Польщі загинула молодь та підлітки з України, - МЗС
Сьогодні, 10:44
На Волині дитину на гурток можна записати онлайн
Сьогодні, 10:29
Медіа
відео
1/8