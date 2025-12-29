Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки на 30-50 років

Володимир Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років. Той обіцяв подумати.



Про це глава України повідомив під час спілкування із журналістами, пише



"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах - це на 15 років з можливостю продовження гарантій безпеки", – сказав Зеленський.



Він також зазначив, що нагадав Трампу про те, що в Україні триває війна вже майже 15 років, тому потрібні довші гарантії безпеки.



"Тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – розповів президент.



Вчора у Флориді завершилася зустріч української та американської делегацій, які очолювали президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Переговори між сторонами щодо урегулювання російсько-української війни тривали понад дві з половиною години.



За словами президента США, під час переговорів вдалося "наблизитися, можливо, навіть дуже" до урегулювання війни в Україні. У понеділок, 29 грудня відбудеться ще одна розмова із главою української держави. А у січні у Вашингтоні запланована зустріч із Зеленським та представниками ЄС і Великої Британії.



Зеленський стверджує, що під час розмови було обговорено усі 20 пунктів мирного плану і досягнуто "90-95% погодження", при цьому щодо гарантій безпеки є "100% згода".

