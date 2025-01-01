Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині

Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині
До Зимнівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про смерть від важкої недуги краянина, Захисника Ігоря Томчука.

Про це у фейсбуці повідомив глава ОТГ В’ячеслав Католик.

«Сумна звістка для нашої громади… З глибоким сумом повідомляємо, що 27 грудня 2025 року від важкої хвороби пішов із життя Томчук Ігор Арсентійович, житель села Хмелівка, 1978 року народження», - зазначив очільник громади.

У 2022 році він став на захист України від російських загарбників, а згодом був демобілізований через хворобу.

Він виконав свій обов’язок перед Батьківщиною, проявивши мужність, силу духу та відданість Україні.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!»

