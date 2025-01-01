Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині

До Зимнівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про смерть від важкої недуги краянина, ЗахисникаПро це у фейсбуці повідомив глава ОТГ«Сумна звістка для нашої громади… З глибоким сумом повідомляємо, що 27 грудня 2025 року від важкої хвороби пішов із життя Томчук Ігор Арсентійович, житель села Хмелівка, 1978 року народження», - зазначив очільник громади.У 2022 році він став на захист України від російських загарбників, а згодом був демобілізований через хворобу.Він виконав свій обов’язок перед Батьківщиною, проявивши мужність, силу духу та відданість Україні.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!»