Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині
Сьогодні, 11:34
До Зимнівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про смерть від важкої недуги краянина, Захисника Ігоря Томчука.
Про це у фейсбуці повідомив глава ОТГ В’ячеслав Католик.
«Сумна звістка для нашої громади… З глибоким сумом повідомляємо, що 27 грудня 2025 року від важкої хвороби пішов із життя Томчук Ігор Арсентійович, житель села Хмелівка, 1978 року народження», - зазначив очільник громади.
У 2022 році він став на захист України від російських загарбників, а згодом був демобілізований через хворобу.
Він виконав свій обов’язок перед Батьківщиною, проявивши мужність, силу духу та відданість Україні.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!»
