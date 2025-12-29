Завершення війни і воєнного стану буде тоді, коли в України з’являться гарантії безпеки, – Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам на запитання: “чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир’я? І відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків призовного віку?”, пише



“Ну, передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії”, – сказав Зеленський.



Він пояснив, що гарантії безпеки, яким зараз Київ приділяє так багато часу, – це моніторинг партнерів і їхня присутність (на території України, - ред.).



“Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма – з американцями, європейцями і з рускими підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, щоб в момент в цей одночасно ми отримали гарантії безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилася”, – заявив президент.



Він додав, що на вплив цих термінів також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії.



“І ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан”, – підкреслив український очільник.



Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років. Той обіцяв подумати. Перед цим йшлося, що Штати запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років із можливістю продовження.

