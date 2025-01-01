Від 32 тисяч гривень на місяць: які найбільш оплачувані вакансії є на Волині

У Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) станом на 29 грудня на обліку перебувають 4 338 людей. У центрі пропонують 1 549 вакансій.

Про це Суспільному повідомила провідний фахівець з аналізу ринку праці фінансового управління Волинсього ОЦЗ Лариса Москалюк.

Посадовиця надала перелік найбільш оплачуваних пропозицій від роботодавців на Волині:

водій автотранспортних засобів (перевезення вантажів по Україні та за кордоном) — 50 000 грн;

кур’єр поштампу з власним авто — 50 000 грн;

монтажник технологічного устаткування — 50 000 грн;

інженер — 46 000 грн;

електрогазозварник у Ковелі — 45 000 грн;

бухгалтер — 40 000 грн;

виконавець робіт у Нововолинську — 40 000 грн;

технік-технолог з технології харчування у Княгининку — 35 000 грн;

технолог — 35 000 грн;

директор відділення у Ківерцях — 34 289 грн;

лікар з ультразвукової діагностики — 32 700 грн;

лікар-пульмонолог — 32 700 грн.

Зі слів Лариси Москалюк, найбільш затребуваними на Волині є бухгалтери, продавці, прибиральники, кухарі, водії, слюсарі та інженери різного профілю, сестри медичні, підсобні робітники, касири.

