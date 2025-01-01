Від 32 тисяч гривень на місяць: які найбільш оплачувані вакансії є на Волині
Сьогодні, 12:46
У Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) станом на 29 грудня на обліку перебувають 4 338 людей. У центрі пропонують 1 549 вакансій.
Про це Суспільному повідомила провідний фахівець з аналізу ринку праці фінансового управління Волинсього ОЦЗ Лариса Москалюк.
Посадовиця надала перелік найбільш оплачуваних пропозицій від роботодавців на Волині:
водій автотранспортних засобів (перевезення вантажів по Україні та за кордоном) — 50 000 грн;
кур’єр поштампу з власним авто — 50 000 грн;
монтажник технологічного устаткування — 50 000 грн;
інженер — 46 000 грн;
електрогазозварник у Ковелі — 45 000 грн;
бухгалтер — 40 000 грн;
виконавець робіт у Нововолинську — 40 000 грн;
технік-технолог з технології харчування у Княгининку — 35 000 грн;
технолог — 35 000 грн;
директор відділення у Ківерцях — 34 289 грн;
лікар з ультразвукової діагностики — 32 700 грн;
лікар-пульмонолог — 32 700 грн.
Зі слів Лариси Москалюк, найбільш затребуваними на Волині є бухгалтери, продавці, прибиральники, кухарі, водії, слюсарі та інженери різного профілю, сестри медичні, підсобні робітники, касири.
