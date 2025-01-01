«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій

«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій
Поранений військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Рустам повернувся на фронт, попри важке поранення та загрозу смерті.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

«Ти можеш померти за тиждень…» - казали лікарі нашому побратиму Рустаму, коли він був поранений і все одно продовжував рватися до своїх, на позиції.

«Але у мене є ще сім днів», – такою була його відповідь.

Танковий ворожий обстріл накрив мінометний розрахунок. Рустам був старшим, тож спершу проконтролював евакуацію підлеглих і лише тоді дозволив вивезти себе.

Уламок у тілі загрожував зараженням крові. Лікарі наполягали на операції, але Рустам рвався назад до побратимів. Зрештою повернувся перев’язаним: рану промили, виписали уколи і змушені були відпустити цього відчайдушного воїна.
«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій

Удача була на боці сміливця, невдовзі все загоїлося.

Воїну щастило і в бою. Рустам пригадує, як із засідки Князівські мінометники знищили колону з кількох ворожих «КамАЗів». Тоді взяли в полон майора, який розповів про укріплення ворога, чим допоміг завдати нових, ще більш ефективних, ударів.

У Рустама з ворогом свій рахунок. Чоловік добре пам’ятає історії батька про бої Першої чеченської війни. Тоді, ще школярем, він і собі вирішив бути військовим: носити форму, володіти зброєю, бути сильним, сміливим, відважним. Бути одним із тих, хто в потрібний момент здатен захистити своє й зберегти дороге серцю.
«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій

«Коли в 2017 році приєднався до одного з артилерійських підрозділів Князівської бригади, став частиною дуже класної компанії: я - чеченець, а троє моїх побратимів – вірменин, дагестанець та українець. Взаєморозуміння і підтримка у нас були чудові! З роками склад підрозділу змінювався, але головне залишається незмінним: всі ми робимо спільну справу і противник у нас спільний!» - каже воїн.

Попри все пережите за ці роки, Рустам продовжує жартувати, гуртувати й вчити свій колектив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині кава - одна з найдорожчих в Україні
Сьогодні, 13:16
Від 32 тисяч гривень на місяць: які найбільш оплачувані вакансії є на Волині
Сьогодні, 12:46
«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій
Сьогодні, 12:31
Завершення війни і воєнного стану буде тоді, коли в України з’являться гарантії безпеки, – Зеленський
Сьогодні, 12:16
Агент російської та білоруської спецслужб коригував удари по ТЕЦ у Києві
Сьогодні, 12:07
Медіа
відео
1/8