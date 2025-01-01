«У мене є 7 днів»: поранений воїн волинської бригади повернувся у бій
Сьогодні, 12:31
Поранений військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Рустам повернувся на фронт, попри важке поранення та загрозу смерті.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
«Ти можеш померти за тиждень…» - казали лікарі нашому побратиму Рустаму, коли він був поранений і все одно продовжував рватися до своїх, на позиції.
«Але у мене є ще сім днів», – такою була його відповідь.
Танковий ворожий обстріл накрив мінометний розрахунок. Рустам був старшим, тож спершу проконтролював евакуацію підлеглих і лише тоді дозволив вивезти себе.
Уламок у тілі загрожував зараженням крові. Лікарі наполягали на операції, але Рустам рвався назад до побратимів. Зрештою повернувся перев’язаним: рану промили, виписали уколи і змушені були відпустити цього відчайдушного воїна.
Удача була на боці сміливця, невдовзі все загоїлося.
Воїну щастило і в бою. Рустам пригадує, як із засідки Князівські мінометники знищили колону з кількох ворожих «КамАЗів». Тоді взяли в полон майора, який розповів про укріплення ворога, чим допоміг завдати нових, ще більш ефективних, ударів.
У Рустама з ворогом свій рахунок. Чоловік добре пам’ятає історії батька про бої Першої чеченської війни. Тоді, ще школярем, він і собі вирішив бути військовим: носити форму, володіти зброєю, бути сильним, сміливим, відважним. Бути одним із тих, хто в потрібний момент здатен захистити своє й зберегти дороге серцю.
«Коли в 2017 році приєднався до одного з артилерійських підрозділів Князівської бригади, став частиною дуже класної компанії: я - чеченець, а троє моїх побратимів – вірменин, дагестанець та українець. Взаєморозуміння і підтримка у нас були чудові! З роками склад підрозділу змінювався, але головне залишається незмінним: всі ми робимо спільну справу і противник у нас спільний!» - каже воїн.
Попри все пережите за ці роки, Рустам продовжує жартувати, гуртувати й вчити свій колектив.
