Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення
Сьогодні, 11:26
Через витік на тепловій мережі подачу опалення було тимчасово припинено для двох житлових будинків у Луцьку.
Про це у фейсбуці інформує ДКП «Луцьктепло».
Мова йде про житлові будинки на вулиці Сагайдачного, 20 та проспекті Відродження, 10-А в обласному центрі Волині.
Ремонтна бригада розпочала роботу з ліквідації витоку.
Послугу буде відновлено після завершення робіт.
