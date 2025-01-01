Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення

Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення
Через витік на тепловій мережі подачу опалення було тимчасово припинено для двох житлових будинків у Луцьку.

Про це у фейсбуці інформує ДКП «Луцьктепло».

Мова йде про житлові будинки на вулиці Сагайдачного, 20 та проспекті Відродження, 10-А в обласному центрі Волині.

Ремонтна бригада розпочала роботу з ліквідації витоку.

Послугу буде відновлено після завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Важка хвороба забрала життя Героя Ігоря Томчука з Волині
Сьогодні, 11:34
Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення
Сьогодні, 11:26
Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки на 30-50 років
Сьогодні, 11:08
В аварії в Польщі загинула молодь та підлітки з України, - МЗС
Сьогодні, 10:44
На Волині дитину на гурток можна записати онлайн
Сьогодні, 10:29
Медіа
відео
1/8