Витік на мережі: у Луцьку два житлових будинки опинилися без опалення

подачу опалення було тимчасово припинено для двох житлових будинків у Луцьку.



Про це у фейсбуці інформує ДКП «Луцьктепло».



Мова йде про житлові будинки на вулиці Сагайдачного, 20 та проспекті Відродження, 10-А в обласному центрі Волині.



Ремонтна бригада розпочала роботу з ліквідації витоку.



Послугу буде відновлено після завершення робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витік на тепловій мережідля двох житлових будинків у Луцьку.Про це у фейсбуці інформує ДКП «Луцьктепло».Мова йде про житлові будинки на вулиці Сагайдачного, 20 та проспекті Відродження, 10-А в обласному центрі Волині.Ремонтна бригада розпочала роботу з ліквідації витоку.Послугу буде відновлено після завершення робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію