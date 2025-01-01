Через аварію 9 будинків у Луцьку на Різдво опинилися без опалення
Сьогодні, 11:20
Увечері вчора, 25 грудня, через аварію на мережі без теплопостачання опинилися мешканці дев’яти будинків Привокзального району в Луцьку.
Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Через витік на тепловій мережі на проспекті Грушевського увечері 25 грудня подачу тепла було припинено на групу будинків Привокзального району. Розпочато роботи з ліквідації витоку.
Так для уникнення зупинки котельні на вечір 25 грудня витік було локалізовано, у зв'язку з чим подачу теплової енергії було припинено для споживачів житлових будинків на просп. Грушевського, 23, 24, 25, 26, просп. Перемоги, 21, вул. Привокзальна, 1, 3, 7, 9.
Нині ремонтною бригадою розпочато роботи з пошуку і усунення витоку.
Відновлення опалення для усіх споживачів - після завершення робіт.
