Через аварію 9 будинків у Луцьку на Різдво опинилися без опалення

Увечері вчора, 25 грудня, через аварію на мережі бездев’яти будинків Привокзального району в Луцьку.Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».Через витік на тепловій мережі на проспекті Грушевського увечері 25 грудня подачу тепла було припинено на групу будинків Привокзального району. Розпочато роботи з ліквідації витоку.Так для уникнення зупинки котельні на вечір 25 грудня витік було локалізовано, у зв'язку з чим подачу теплової енергії було припинено для споживачів житлових будинків на просп. Грушевського, 23, 24, 25, 26, просп. Перемоги, 21, вул. Привокзальна, 1, 3, 7, 9.Нині ремонтною бригадою розпочато роботи з пошуку і усунення витоку.Відновлення опалення для усіх споживачів - після завершення робіт.