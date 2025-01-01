Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині

Зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо у кожному районі. Саме тому він лунає по усій області.Про це у фейсбуці повідомив очільник Волинської ОДАПосадовець нагадав, що нещодавно по всій країнідо оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення.«Ці зміни ви могли помітити в роботі офіційного додатку «Повітряна тривога». Як повідомила прем’єр-міністерка, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв. Тож ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози», - зазначив Рудницький.Водночас наразі зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо у кожному районі. Саме тому він лунає по усій області.«Для розуміння як діяти і чи є загроза – варто орієнтуватися на додаток «Повітряна тривога» у вашому телефоні. Стежте за офіційними джерелами інформації, не ігноруйте сигнали тривоги та дотримуйтеся правил безпеки», - додав очільник ОВА.