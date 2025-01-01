Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині

Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо у кожному районі. Саме тому він лунає по усій області.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Волинської ОДА Іван Рудницький.

Посадовець нагадав, що нещодавно по всій країні запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення.

«Ці зміни ви могли помітити в роботі офіційного додатку «Повітряна тривога». Як повідомила прем’єр-міністерка Юрія Свириденко, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв. Тож ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози», - зазначив Рудницький.

Водночас наразі зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо у кожному районі. Саме тому він лунає по усій області.

«Для розуміння як діяти і чи є загроза – варто орієнтуватися на додаток «Повітряна тривога» у вашому телефоні. Стежте за офіційними джерелами інформації, не ігноруйте сигнали тривоги та дотримуйтеся правил безпеки», - додав очільник ОВА.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повітряна тривога, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварію 9 будинків у Луцьку на Різдво опинилися без опалення
Сьогодні, 11:20
Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Сьогодні, 11:00
У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч
Сьогодні, 10:43
У Ковелі внаслідок атаки Росії пошкоджено вантажний вагон та локомотив
Сьогодні, 10:27
Медіа
відео
1/8