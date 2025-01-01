У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч
Сьогодні, 10:43
На Волині доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури доценту однієї з кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).
Встановлено, що викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.
Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вирішується питання про відсторонення її від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури доценту однієї з кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).
Встановлено, що викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.
Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вирішується питання про відсторонення її від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Сьогодні, 11:00
У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч
Сьогодні, 10:43
Дезертир на Волині промишляв крадіжками
Сьогодні, 10:01