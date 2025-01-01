У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч

У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч
На Волині доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури доценту однієї з кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

Встановлено, що викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.

Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вирішується питання про відсторонення її від посади.


