У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч

На Волині доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури доценту однієї з кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).Встановлено, що викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Вирішується питання про відсторонення її від посади.