Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі

Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Затримана на хабарі у Луцьку викладачка ВНУ, – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету ім. Лесі Українки Шостак Людмила Василівна.

Про це інтернет- виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, що доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру. Викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.

Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, викладачка, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із пожежі в Луцьку врятували двох людей
Сьогодні, 11:43
Через аварію 9 будинків у Луцьку на Різдво опинилися без опалення
Сьогодні, 11:20
Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Сьогодні, 11:00
У Луцьку викладачка ВНУ «продавала» успішне складання іспитів за десятки тисяч
Сьогодні, 10:43
Медіа
відео
1/8