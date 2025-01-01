Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Затримана на хабарі у Луцьку викладачка ВНУ, – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету ім. Лесі Українки Шостак Людмила Василівна.
Про це інтернет- виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру. Викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.
Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інтернет- виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки «продавала» успішне складання іспитів. Їй повідомили про підозру. Викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.
Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Із пожежі в Луцьку врятували двох людей
Сьогодні, 11:43
Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Сьогодні, 11:00