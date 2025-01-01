Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі

Затримана на хабарі у Луцьку викладачка ВНУ, – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету ім. Лесі УкраїнкиПро цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, що доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки. Їй повідомили про підозру. Викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів США за складання іспитів та захист дипломної роботи.Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.