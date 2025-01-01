Із пожежі в Луцьку врятували двох людей

У Луцькув квартирі сьогодні, 26 грудня, вогнеборці врятували двох людей.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Повідомлення про задимлення в квартирі на горішньому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку на лінію 101 надійшло о 08:58. Заявники повідомили, що в помешканні можуть перебувати люди.До місця події спрямували три відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перший екіпаж прибув о 09:05.Рятувальники провели розвідку у складі ланки газодимозахисної служби, розгорнули сили та засоби для проведення аварійно-рятувальних робіт і гасіння пожежі. Мешканці суміжних квартир самостійно залишили свої помешкання.З'ясувалося, що осередок пожежі знаходився в одній із кімнат квартири. З помешкання евакуювали літнього чоловіка, який повідомив, що в квартирі перебуває його 94-річний батько.Потерпілого виявили в сусідній кімнаті. Рятувальники винесли чоловіка на ношах та передали працівникам екстреної медичної допомоги.Гасіння пожежі здійснювалося одночасно з внутрішніх приміщень та із застосуванням автодрабини з тильної сторони будинку.О 09:26 пожежу ліквідували.Причина її виникнення з'ясовують. Попередньо, займання сталося через коротке замикання в розетці.