Із пожежі в Луцьку врятували двох людей

Із пожежі в Луцьку врятували двох людей
У Луцьку під час пожежі в квартирі сьогодні, 26 грудня, вогнеборці врятували двох людей.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Повідомлення про задимлення в квартирі на горішньому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку на лінію 101 надійшло о 08:58. Заявники повідомили, що в помешканні можуть перебувати люди.

До місця події спрямували три відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перший екіпаж прибув о 09:05.

Рятувальники провели розвідку у складі ланки газодимозахисної служби, розгорнули сили та засоби для проведення аварійно-рятувальних робіт і гасіння пожежі. Мешканці суміжних квартир самостійно залишили свої помешкання.

З'ясувалося, що осередок пожежі знаходився в одній із кімнат квартири. З помешкання евакуювали літнього чоловіка, який повідомив, що в квартирі перебуває його 94-річний батько.



Потерпілого виявили в сусідній кімнаті. Рятувальники винесли чоловіка на ношах та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Гасіння пожежі здійснювалося одночасно з внутрішніх приміщень та із застосуванням автодрабини з тильної сторони будинку.

О 09:26 пожежу ліквідували.

Причина її виникнення з'ясовують. Попередньо, займання сталося через коротке замикання в розетці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні розшукали бабусю, яка заблукала
Сьогодні, 11:50
Із пожежі в Луцьку врятували двох людей
Сьогодні, 11:43
Через аварію 9 будинків у Луцьку на Різдво опинилися без опалення
Сьогодні, 11:20
Стало відоме ім'я викладачки з Луцька, яка «погоріла» на хабарі
Сьогодні, 11:03
Рудницький пояснив, чому сигнал тривоги лунає по всій Волині
Сьогодні, 11:00
Медіа
відео
1/8