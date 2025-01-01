На Волині під час пожежі будинку загинула жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Сошично.



На жаль, на місці події було виявлено тіло загиблої жінки 1951 року народження. Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів о 20:58 ліквідували пожежу.



Ймовірна причина пожежі — недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей.



22 грудня о 06:05 на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля в селищі Голоби Ковельського району.



На місце події прибули рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста селища Голоби та 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а також працівники місцевої пожежної охорони села Радошин.



Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 06:30 ліквідували займання. Причина пожежі встановлюється.



