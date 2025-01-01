На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана

На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана
У Нововолинську сьогодні, 22 грудня, громада прощатиметься із земляком Віктором Коржаном, який загинув на війні.

Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер опублікував інформацію щодо поховання Героя Віктора Коржана. Сьогодні, 22 грудня, о 12:30 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

«Коридором шани проводимо жалобний кортеж до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Святого Володимира, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.

О 13:00 в Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять Захиснику!» - додав міський голова.


