На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана

Віктором Коржаном, який загинув на війні.



Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер опублікував інформацію щодо поховання Героя Віктора Коржана. Сьогодні, 22 грудня, о 12:30 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



«Коридором шани проводимо жалобний кортеж до будинку, де мешкав Віктор: вулиця Святого Володимира, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида», - зазначив Борис Карпус.



О 13:00 в Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять Захиснику!» - додав міський голова.





