У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні
Сьогодні, 10:29
Слідчі працюють на місці ДТП у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія сталась уранці на вулиці Ковельській.
Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку й чоловіка, які, попередньо, рухались по пішоходному переході.
У результаті чоловік помер, його особа встановлюється. Жінка, 1964 року народження, доставлена з травмами в лікарню. З водієм, 1990 року народження, проводять необхідні слідчі дії.
Інші деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія сталась уранці на вулиці Ковельській.
Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку й чоловіка, які, попередньо, рухались по пішоходному переході.
У результаті чоловік помер, його особа встановлюється. Жінка, 1964 року народження, доставлена з травмами в лікарню. З водієм, 1990 року народження, проводять необхідні слідчі дії.
Інші деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Агент фсб готував теракт у центрі Львова: подробиці від СБУ
Сьогодні, 11:09
Пішла по гриби - і зникла: лучанку знайшли у лісі мертвою
Сьогодні, 11:04
У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні
Сьогодні, 10:29
На Волині під час пожежі будинку загинула жінка
Сьогодні, 10:20
На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана
Сьогодні, 10:09