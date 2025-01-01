У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні

У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні
Слідчі працюють на місці ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія сталась уранці на вулиці Ковельській.

Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку й чоловіка, які, попередньо, рухались по пішоходному переході. 

У результаті чоловік помер, його особа встановлюється. Жінка, 1964 року народження, доставлена з травмами в лікарню. З водієм, 1990 року народження, проводять необхідні слідчі дії.
У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні

Інші деталі згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Агент фсб готував теракт у центрі Львова: подробиці від СБУ
Сьогодні, 11:09
Пішла по гриби - і зникла: лучанку знайшли у лісі мертвою
Сьогодні, 11:04
У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні
Сьогодні, 10:29
На Волині під час пожежі будинку загинула жінка
Сьогодні, 10:20
На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана
Сьогодні, 10:09
Медіа
відео
1/8