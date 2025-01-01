У Луцьку водій авто збив двох пішоходів, чоловік загинув, жінка - в лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія сталась уранці на вулиці Ковельській.



Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку й чоловіка, які, попередньо, рухались по пішоходному переході.



У результаті чоловік помер, його особа встановлюється. Жінка, 1964 року народження, доставлена з травмами в лікарню. З водієм, 1990 року народження, проводять необхідні слідчі дії.



Інші деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі працюють на місці ДТП у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія сталась уранці на вулиці Ковельській.Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку й чоловіка, які, попередньо, рухались по пішоходному переході.У результаті чоловік помер, його особа встановлюється. Жінка, 1964 року народження, доставлена з травмами в лікарню. З водієм, 1990 року народження, проводять необхідні слідчі дії.Інші деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію