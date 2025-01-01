Пішла по гриби - і зникла: лучанку знайшли у лісі мертвою
Сьогодні, 11:04
Зниклу два місяці тому лучанку Тетяну Пасічник, 1951 року народження, знайшли мертвою у лісі. Жінка ще в жовтні пішла по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині і зникла.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
"Тіло жінки знайшли цими вихідними у лісі", - повідомляє джерело.
Пошукова операція тривала понад два місяці. До розшуків жінки разом з рятувальниками і поліцейськими долучилося місцеве населення, спрямували також кінолога і залучили безпілотну техніку.
