Пішла по гриби - і зникла: лучанку знайшли у лісі мертвою
Зниклу два місяці тому лучанку Тетяну Пасічник, 1951 року народження, знайшли мертвою у лісі. Жінка ще в жовтні пішла по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині і зникла.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

"Тіло жінки знайшли цими вихідними у лісі", - повідомляє джерело.

Пошукова операція тривала понад два місяці. До розшуків жінки разом з рятувальниками і поліцейськими долучилося місцеве населення, спрямували також кінолога і залучили безпілотну техніку.

Теги: лучанка, зникла безвісти
