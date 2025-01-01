Біля Луцька поховають Героя, доля якого понад рік була невідомою
Сьогодні, 11:18
У селі Боратин неподалік Луцька підтвердили загибель на війні краянина Максима Ясінюка, який із жовтня 2024-го вважався зниклим безвісти.
Про це Боратинська громада повідомила у фейсбуці.
У сільраді із сумом повідомили, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати. Стрілець-санітар Ясінюк Максим Сергійович, житель села Озеряни, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Поховання загиблого Захисника відбудеться завтра, 23 грудня.
• о 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу Луцька.
• о 10:15 зустрічають кортеж в селі Баківці.
• о 10:40 зустрічають Героя біля його домівки в селі Озеряни (вул. Молодіжна 2).
• об 11:00 розпочнеться заупокійна служба в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Озеряни.
По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
«Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та гідно провести бійця в останню путь. Вічна пам’ять, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Боратинська громада повідомила у фейсбуці.
У сільраді із сумом повідомили, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати. Стрілець-санітар Ясінюк Максим Сергійович, житель села Озеряни, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Поховання загиблого Захисника відбудеться завтра, 23 грудня.
• о 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу Луцька.
• о 10:15 зустрічають кортеж в селі Баківці.
• о 10:40 зустрічають Героя біля його домівки в селі Озеряни (вул. Молодіжна 2).
• об 11:00 розпочнеться заупокійна служба в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Озеряни.
По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
«Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та гідно провести бійця в останню путь. Вічна пам’ять, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька поховають Героя, доля якого понад рік була невідомою
Сьогодні, 11:18
Агент фсб готував теракт у центрі Львова: подробиці від СБУ
Сьогодні, 11:09
Пішла по гриби - і зникла: лучанку знайшли у лісі мертвою
Сьогодні, 11:04
На Волині під час пожежі будинку загинула жінка
Сьогодні, 10:20