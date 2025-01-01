Через активну забудову прилеглі до Луцька села отримали 7 нових вулиць
Сьогодні, 12:04
У селах Луцької громади будуть нові назви вулиць, що пов’язано з активною забудовою території.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 22 грудня, під час пленарного засідання 86-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформує мерія у телеграмі.
Зокрема у селі Забороль будуть такі вулиці: Пшенична, Бузкова, Тиха, Калинова, Горіхова, Ясенова.
Нову вулицю під назвою Левадна отримало село Олександрівка.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.
Ухвалення такого рішення пов'язано з активною забудовою сіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 22 грудня, під час пленарного засідання 86-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформує мерія у телеграмі.
Зокрема у селі Забороль будуть такі вулиці: Пшенична, Бузкова, Тиха, Калинова, Горіхова, Ясенова.
Нову вулицю під назвою Левадна отримало село Олександрівка.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.
Ухвалення такого рішення пов'язано з активною забудовою сіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани прощатимуться з Героєм, який загинув у бою на Луганщині
Сьогодні, 12:30
Через активну забудову прилеглі до Луцька села отримали 7 нових вулиць
Сьогодні, 12:04
Лукашенко будує для Росії унікальний збройовий завод, - ЗМІ
Сьогодні, 11:37
Біля Луцька поховають Героя, доля якого понад рік була невідомою
Сьогодні, 11:18