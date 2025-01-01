Через активну забудову прилеглі до Луцька села отримали 7 нових вулиць

У селах Луцької громади будуть нові назви вулиць, що пов’язано з активною забудовою території.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 22 грудня, під час пленарного засідання 86-ї сесії депутати Луцької міської ради, інформує мерія у телеграмі.

Зокрема у селі Забороль будуть такі вулиці: Пшенична, Бузкова, Тиха, Калинова, Горіхова, Ясенова.

Нову вулицю під назвою Левадна отримало село Олександрівка.

У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.

Ухвалення такого рішення пов'язано з активною забудовою сіл.

