Лучани прощатимуться з Героєм, який загинув у бою на Луганщині

У Луцьку завтра, 23 грудня, відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем Михайлом Трофимуком.

Про це в телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

У вівторок, 23 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Трофимука Михайла Романовича (20.04.2003 року народження), який загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.

