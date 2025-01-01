Лучани прощатимуться з Героєм, який загинув у бою на Луганщині
Сьогодні, 12:30
У Луцьку завтра, 23 грудня, відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем Михайлом Трофимуком.
Про це в телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
У вівторок, 23 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Трофимука Михайла Романовича (20.04.2003 року народження), який загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
