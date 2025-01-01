Автоугон по-волинськи: «підрізали», заблокували рух, викинули водія і зникли

Кримінальна поліція оперативно встановила осіб, причетних дона Волині. Слідчі всім оголосили про підозри.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.До поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Skoda. Подія сталася у Луцьку, поблизу авторинку. За словами заявника, близько 19:00 йому зателефонував чоловік, який виявив бажання оглянути автомобіль, виставлений на продаж, та здійснити тестову поїздку.Під час руху транспортний засіб раптово «підрізали» та заблокували незнайомі особи. Зловмисники заволоділи транспортним засобом та зникли у невідомому напрямку.Правоохоронці негайно орієнтували наряди поліції й оголосили план-перехоплення. Оперативники та слідчі Луцького управління поліції опрацювали значний масив відеозаписів із камер спостереження і встановили маршрут відходу зловмисників. До розшукових заходів були залучені відділ кримінального аналізу та інші оперативні служби поліції, які працювали безперервно. Завдяки ефективній роботі управління карного розшуку та інших правоохоронців організатора та двох його спільників затримали наступного дня.Четвертого спіймали ще через день, коли той, втікаючи, саме намагався перетнути державний кордон.Викрадений транспортний засіб розшукали та вилучили. Усі заходи проводили за силової підтримки спецпризначенців та під процесуальним керівництвом прокуратури.Усіх фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили їм про підозру за ч.3 ст.289 КК України.Суд обрав усім запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт. Тривають подальші слідчі дії.