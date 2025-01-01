У Раді створюють робочу групу щодо проведення виборів президента під час воєнного стану





Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, пише



За його словами, обговорення питання проведення виборів триватиме на базі профільного Комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Також до нього залучать представників усіх фракцій і груп парламенту, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.



«Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ», — додав Арахамія.



Раніше про те, що існує ініціатива створити в парламенті робочу групу щодо референдуму й виборів, розповідав віцеспікер Верховної Ради та новопризначений голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко. Тоді він казав, що Арахамія «ініціював це на майбутнє».



Очолюватиме цю робочу групу, ймовірно, сам Корнієнко, а його заступницями будуть віцеспікерка Ради Олена Кондратюк і його попередниця на посаді голови «Слуги Народу», очільниця парламентського Комітету з питань організації держвлади й місцевого самоврядування Олена Шуляк.



Більше про вибори в Україні



Зеленський оголосив, що Україна буде готова до проведення виборів «у наступні 60-90 днів» після гарантування безпеки для виборців з боку партнерів та ухвалення певних законодавчих змін народними депутатами. Про це він заявив після чергових коментарів президента США Дональда Трампа про те, що в Україні необхідно провести вибори.



Зеленський заявив, що говорив із представниками Верховної Ради щодо можливого проведення виборів та очікує, що вони нададуть своє бачення. Однак заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко казав, що в Раді поки що немає ні законодавчих ініціатив, ні їхніх чернеток щодо того, як проводити вибори під час війни.



Він зазначив, що необхідно буде розв’язати питання безпекової та організаційно-юридичних рамок, участі виборців за кордоном, участі у виборах військових, які перебувають на фронті, реєстрації внутрішньопереміщених виборців, питання виборів та агітації у прифронтових регіонах.

