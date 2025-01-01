У Луцьку виділили 5 мільйонів на 100-ту бригаду

На придбання наземних роботизованих комплексів та дрони для 100-ї бригади передбачили 5 млн грн.

Відповідні зміни до бюджету проголосували депутати під час засідання Луцької міської ради у понеділок, 22 грудня, пише misto.media.

Наразі бригада перебуває на Донецькому напрямку, зокрема, готується до боїв за Костянтинівку.

Кошти з бюджету надійдуть на рахунок бригади у вигляді субвенції на придбання дронів та НРК.

До слова, у бригаді також оголосили збір на резервні дрони для бійців, повідомив днями на своїй сторінці офіцер 100-ї ОМБр Сергій Чуріков (Поляк). З його слів, росіяни вже підходять до міста з трьох сторін.

Долучитись до збору можна, переказавши кошти на банку в монобанку або ж на картку: 4874 1000 2052 6466.

