У Луцьку виділили 5 мільйонів на 100-ту бригаду
Сьогодні, 13:46
На придбання наземних роботизованих комплексів та дрони для 100-ї бригади передбачили 5 млн грн.
Відповідні зміни до бюджету проголосували депутати під час засідання Луцької міської ради у понеділок, 22 грудня, пише misto.media.
Наразі бригада перебуває на Донецькому напрямку, зокрема, готується до боїв за Костянтинівку.
Кошти з бюджету надійдуть на рахунок бригади у вигляді субвенції на придбання дронів та НРК.
До слова, у бригаді також оголосили збір на резервні дрони для бійців, повідомив днями на своїй сторінці офіцер 100-ї ОМБр Сергій Чуріков (Поляк). З його слів, росіяни вже підходять до міста з трьох сторін.
Долучитись до збору можна, переказавши кошти на банку в монобанку або ж на картку: 4874 1000 2052 6466.
