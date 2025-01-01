Черги на волинському кордоні: поради від митників, як уникнути тривалого очікування





На сторінці Волинської митниці у фейсбуці опублікували практичні поради: як уникнути тривалого очікування, але виконати все заплановане.



Традиційно напередодні Різдва Христового, коли усі віряни повертаються до родинних та християнських цінностей, згортаючи ділову активність, на західних кордонах України спостерігають накопичення автотранспортних засобів. Крім завершення контрактів із перевезення вантажів експортно-імпортних операцій, поспішають закрити усі службові чи навчальні справи також громадяни.



"Аби уникнути тривалого очікування та максимально прискорити процес пропуску, радимо:



- Заздалегідь планувати маршрут, орієнтуючись на загальнодоступні та достовірні джерела інформації про реальний стан черг на кордоні. Обирайте найменш завантажені переходи, навіть якщо «плече доставки» збільшиться на сотню кілометрів. Карта черг Держмитслужби України доступна



Отримувачам вантажів та перевізникам:



- подбайте про чергування митних брокерів у вихідні чи святкові дні, аби вони вчасно оформили попередні митні повідомлення про прибуття вантажу у пункт пропуску. Вчасне подання попередніх повідомлень чи попередніх декларацій, передбачених ст. 194 Митного кодексу, значно прискорює процес пропуску. Відсутність такого документу у базі даних ЄАІС перетворює зону митного контролю на паркувальний майданчик для простою, що стримує трафік та заважає іншим учасникам транскордонних перевезень.



Громадянам:



- пам′ятайте про різницю у виборі «зеленого» чи «червоного» коридорів. У разі необхідності письмового декларування, бланк митної декларації за формою для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності (постанова КМУ № 431 від 12 травня 2012 року), можна наперед роздрукувати самостійно, заповнивши його відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 (зі змінами) «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа».



"Закликаємо учасників транскордонного руху уникати конфліктних ситуацій, які зазвичай сповільнюють, а не прискорюють пропуск у цей напружений для всіх період. Будьмо взаємно ввічливими!" - наголошують на Волинській митниці.

