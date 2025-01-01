У селах біля Луцька перейменують вулиці
Сьогодні, 15:01
У селах Луцької громади будуть нові назви вулиць.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 22 грудня, під час пленарного засідання 86-ї сесії депутати Луцької міської ради.
Зокрема, у селі Забороль будуть такі вулиці: Пшенична, Бузкова, Тиха, Калинова, Горіхова, Ясенова.
Нову вулицю під назвою Левадна отримало село Олександрівка.
У визначені терміни працівники департаменту житлово - комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.
Ухвалення такого рішення пов'язано з активною забудовою сіл.
