Скорботний день: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Смикалом
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Юрія Смикала.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 22 грудня, в кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглого на війні військовослужбовця Смикала Юрія Степановича (21.11.1972 року народження).

Воїн загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

