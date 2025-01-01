Скорботний день: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Смикалом
Сьогодні, 15:36
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Юрія Смикала.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 22 грудня, в кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглого на війні військовослужбовця Смикала Юрія Степановича (21.11.1972 року народження).
Воїн загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
