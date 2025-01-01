Студента з Волині увʼязнили на 4 роки за зґвалтування неповнолітньої сусідки





Про це пише



Як йдеться у вироку від 18 грудня, злочин стався 24 травня 2023 року у селі Свійчів Володимирського району. За даними слідства, обвинувачений запросив неповнолітню сусідку до себе в гості нібито на чай. Коли вони перебували в літній кухні, він силоміць схопив дівчину, кинув на диван, і попри опір та прохання зупинитися, зґвалтував її.



Суд встановив, що дівчина постраждала фізично та морально. Після інциденту вона змогла втекти та розповіла про подію рідним, які звернулися в поліцію.



Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та заявив, що усвідомлює тяжкість вчиненого. Відомо, що на момент злочину він був студентом Регіонального професійного коледжу міста Володимир.



Суддя Андрій Каліщук визнав неповнолітнього волинянина винним у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) та призначив чотири роки позбавлення волі. Також його зобовʼязали компенсувати потерпілій 100 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

