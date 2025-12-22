У Росії підірвали генерал-лейтенанта, який брав участь у війні з Україною

Фанілом Сарваровим. Він загинув.



Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ, пише



Слідчий комітет повідомив, що під час вибуху автомобіля на вулиці Ясеневій в Москві загинув генерал-лейтенант Сарваров.



В РФ через це порушили кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг вибухових засобів.



За версією СК РФ, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля.



В результаті отриманих травм Сарваров помер.



Слідство РФ одну з версій вбивства пов'язує з українськими спецслужбами.



Російські пабліки повідомляють, що Сарваров брав участь у війні проти України.



Він також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.

У Москві підірвали автомобіль з начальником управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС Росії генерал-лейтенантом. Він загинув.Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ, пише Українська правда Слідчий комітет повідомив, що під час вибуху автомобіля на вулиці Ясеневій в Москві загинув генерал-лейтенант Сарваров.В РФ через це порушили кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг вибухових засобів.За версією СК РФ, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля.В результаті отриманих травм Сарваров помер.Слідство РФ одну з версій вбивства пов'язує з українськими спецслужбами.Російські пабліки повідомляють, що Сарваров брав участь у війні проти України.Він також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.

