У Росії підірвали генерал-лейтенанта, який брав участь у війні з Україною
Сьогодні, 09:59
У Москві підірвали автомобіль з начальником управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС Росії генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Він загинув.
Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ, пише Українська правда.
Слідчий комітет повідомив, що під час вибуху автомобіля на вулиці Ясеневій в Москві загинув генерал-лейтенант Сарваров.
В РФ через це порушили кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг вибухових засобів.
За версією СК РФ, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля.
В результаті отриманих травм Сарваров помер.
Слідство РФ одну з версій вбивства пов'язує з українськими спецслужбами.
Російські пабліки повідомляють, що Сарваров брав участь у війні проти України.
Він також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.
