У Росії підірвали генерал-лейтенанта, який брав участь у війні з Україною

У Москві підірвали автомобіль з начальником управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС Росії генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Він загинув.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ, пише Українська правда.

Слідчий комітет повідомив, що під час вибуху автомобіля на вулиці Ясеневій в Москві загинув генерал-лейтенант Сарваров.

В РФ через це порушили кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг вибухових засобів.

За версією СК РФ, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля.

В результаті отриманих травм Сарваров помер.

Слідство РФ одну з версій вбивства пов'язує з українськими спецслужбами.

Російські пабліки повідомляють, що Сарваров брав участь у війні проти України.

Він також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.

