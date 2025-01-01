Мінус 2 винищувачі у рф: відео та деталі унікальної операції ГУР в Липецьку
Сьогодні, 10:01
У ніч з 20-го на 21 грудня на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.
Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу, повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки Міноборони.
Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.
Су-27 та Су-30 із бортовими номерами “12” та “82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.
Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні.
Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу, повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки Міноборони.
Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.
Су-27 та Су-30 із бортовими номерами “12” та “82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.
Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні.
Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час пожежі будинку загинула жінка
Сьогодні, 10:20
На Волині проведуть в останню путь Героя Віктора Коржана
Сьогодні, 10:09
Мінус 2 винищувачі у рф: відео та деталі унікальної операції ГУР в Липецьку
Сьогодні, 10:01
Затримали підозрюваного у грабежі жінки на Кравчука у Луцьку
Сьогодні, 09:53