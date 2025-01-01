ЗСУ збили російський Су-34, який обстрілював Запоріжжя





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



“Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб”, – йдеться у повідомленні.



Су-34 є основними літаками російської тактичної авіації. За оновленою інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 25 вересня, під час повномасштабної війни проти України росіяни вже втратили 427 своїх літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.“Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб”, – йдеться у повідомленні.Су-34 є основними літаками російської тактичної авіації. За оновленою інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 25 вересня, під час повномасштабної війни проти України росіяни вже втратили 427 своїх літаків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію