Аварія в Луцьку: постраждалий у важкому стані
Сьогодні, 09:19
На вулиці Глушець в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.
Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.
На вул. Глушець, у Луцьку, трапилась дорожньо-транспортна пригода: збили пішохода. Постраждалий перебуває у важкому стані.
У зв’язку з цим рух транспорту уповільнений.
«Зважайте на це, плануючи свій маршрут руху. На місці працює поліція, всі деталі згодом», -- йдеться у повідомленні.
