Аварія в Луцьку: постраждалий у важкому стані

участю пішохода.



Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.



На вул. Глушець, у Луцьку, трапилась дорожньо-транспортна пригода: збили пішохода. Постраждалий перебуває у важкому стані.



У зв’язку з цим рух транспорту уповільнений.



«Зважайте на це, плануючи свій маршрут руху. На місці працює поліція, всі деталі згодом», -- йдеться у повідомленні.



На вулиці Глушець в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за

