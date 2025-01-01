Аварія в Луцьку: постраждалий у важкому стані

Аварія в Луцьку: постраждалий у важкому стані
На вулиці Глушець в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.

На вул. Глушець, у Луцьку, трапилась дорожньо-транспортна пригода: збили пішохода. Постраждалий перебуває у важкому стані.

У зв’язку з цим рух транспорту уповільнений.

«Зважайте на це, плануючи свій маршрут руху. На місці працює поліція, всі деталі згодом», -- йдеться у повідомленні.

