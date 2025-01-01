У Луцьку судили 31-річного чоловіка за напад з ножем на на військовослужбовця ТЦК





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



20 червня двоє військових ТЦК взводу охорони заступили на добове чергування в Луцьку. Наступного дня, 21 червня, в складі групи спільного патрулювання біля житлового будинку зустріли й зупинили чоловіка.



Відповідно до внутрішньослужбового наказу, військові мали повноваження проводити оповіщення військовозобов'язаних і вручати повістки. Обидва військові, за даними суду, були у військовому однострої з шевронами, зі знаками розрізнення.



Під час перевірки військово-облікових документів чоловік вдарив ножем одного з них у плече. Відповідно до висновку судово-медичного експерта, рана спричинила короткочасний розлад здоров'я.



Обвинувачений — водій в одного з місцевих підприємців. Свою вину лучанин визнав повністю та підтвердив у суді, що дійсно відмовився надавати працівникам ТЦК документи для перевірки військово-облікових даних і вчинив напад.



Суддя звільнив 31-річного жителя Луцька від 3 років за ґратами із випробуванням. Йому призначили рік іспитового строку. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

