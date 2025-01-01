Пожежа на Волині: через замикання електромережі загорілася господарча споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До місця події виїхали вогнеборці з м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Доротище.



На момент прибуття надзвичайників покрівля господарчої споруди була повністю охоплена вогнем.



Локалізовано пожежу о 17:13, о 19:29 - ліквідовано.



Причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

