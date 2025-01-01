Пожежа на Волині: через замикання електромережі загорілася господарча споруда

24 вересня о 16:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в с.Лапні Ковельського району. Загоряння виникло в господарчій споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До місця події виїхали вогнеборці з м. Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони с. Доротище.

На момент прибуття надзвичайників покрівля господарчої споруди була повністю охоплена вогнем.

Локалізовано пожежу о 17:13, о 19:29 - ліквідовано.

Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
пожежа, Волинь
