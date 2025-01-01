В аварії на Глушець в Луцьку постраждав студент
Сьогодні, 11:07
Постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні, 25 вересня, на вулиці Глушець у Луцьку, виявився місцевий студент.
Про це в телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
В автопригоді на вулиці Глушець постраждав 20-річний студент.
Близько 07:50 водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Хлопця з численними травмами госпіталізували.
