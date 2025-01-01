В аварії на Глушець в Луцьку постраждав студент

сталася сьогодні, 25 вересня, на вулиці Глушець у Луцьку, виявився місцевий студент.



Про це в телеграмі повідомляє



В автопригоді на вулиці Глушець постраждав 20-річний студент.



Близько 07:50 водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Хлопця з численними травмами госпіталізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді, що, 25 вересня, на вулиці Глушець у Луцьку, виявився місцевий студент.Про це в телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк В автопригоді на вулиці Глушець постраждав 20-річний студент.Близько 07:50 водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Хлопця з численними травмами госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію