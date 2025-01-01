У бою на Донеччині поліг волинянин Віктор Карпук
Сьогодні, 11:17
Нові втрати на війні – сповістили про загибель під час бойового завдання на Донеччині волинянина Віктора Карпука.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.
У муніципалітеті з глибоким смутком та жалем повідомили про загибель вірного сина України, відважного воїна, земляка із села Фаринки – Карпука Віктора Миколайовича, 1977 року народження.
Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 24 вересня 2025 року в Донецькій області.
«У скорботі схиляємо голови перед нашим загиблим Захисником, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними. У час глибокого смутку нехай Господь допоможе знайти сили, терпіння, аби прийняти страшну втрату. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно серед нас. Нехай спочиває в мирі та спокої, якого через клятих окупантів не зміг дочекатися», - зазначили у міськраді.
Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.
