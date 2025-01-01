Синоптики попередили волинян про заморозки





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



Як повідомили синоптики, вночі 26-27 вересня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3°.



«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.





