Синоптики попередили волинян про заморозки

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійне метеорологічне явище.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

Як повідомили синоптики, вночі 26-27 вересня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3°.

«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.

