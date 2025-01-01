Синоптики попередили волинян про заморозки
Сьогодні, 10:58
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійне метеорологічне явище.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Як повідомили синоптики, вночі 26-27 вересня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3°.
«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Як повідомили синоптики, вночі 26-27 вересня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3°.
«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В аварії на Глушець в Луцьку постраждав студент
Сьогодні, 11:07
Синоптики попередили волинян про заморозки
Сьогодні, 10:58
У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак
Сьогодні, 09:43