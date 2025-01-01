Синоптики попередили волинян про заморозки на ґрунті





Зниження середньодобової температури на 10 градусів зумовить холодний атмосферний фронт, який проходитиме територією області, розповів 23 вересня у коментарі Василь Климюк.



З його слів, суттєве похолодання та перші заморозки на поверхні ґрунту характерні зазвичай для початку жовтня. Мінімальний рекорд температури цього дня був у 1960 році — було мінус 1. З 60-х років минулого століття таких низьких температур на Волині більш не спостерігалося.



"Дуже велика амплітуда та коливання температур нині. Ще вчора був температурний рекорд по максимуму, а завтра вже буде плюс 15 та заморозки на ґрунті", — каже завідувач сектору метеопрогнозів.



Заморозки на поверхні ґрунту в області прогнозуються з 25 по 27 вересня. Через це на Волині оголошено жовтий рівень небезпечності, додав Василь Климюк.

