Польща знову відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск
Сьогодні, 19:13
Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю будуть знову відкриті опівночі 25 вересня.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Громадське.
Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». У Польщі заявили, що кордон відкриють лише тоді, коли «ми будемо впевнені, що безпека поляків повністю гарантована».
За даними Politico, це перекрило торговельний маршрут між Китаєм і ЄС, обсяг якого становить 25 мільярдів євро на рік. Нині на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.
Польські фірми також можуть постраждати. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.
На тлі цього міністр закордонних справ Китаю Ван Ї літав до Варшави для переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Громадське.
Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». У Польщі заявили, що кордон відкриють лише тоді, коли «ми будемо впевнені, що безпека поляків повністю гарантована».
За даними Politico, це перекрило торговельний маршрут між Китаєм і ЄС, обсяг якого становить 25 мільярдів євро на рік. Нині на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.
Польські фірми також можуть постраждати. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.
На тлі цього міністр закордонних справ Китаю Ван Ї літав до Варшави для переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Польща знову відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск
Сьогодні, 19:13
Синоптики попередили волинян про заморозки на ґрунті
Сьогодні, 18:11
Джинси жіночі та денім – все про бренд minnim. Реклама
Сьогодні, 17:36
З луцького забудовника стягують понад два мільйони гривень за невчасну сплату податку
Сьогодні, 16:27